Backhaus Hof live im NDR

Moderator Sven Tietzer berichtet von Plantage und Weihnachtsbaum-Markt

Gilten (st). Mit großem Aufgebot war am Dienstag NDR-Fernsehmoderator Sven Tietzer nach Gilten auf Hof Backhaus gekommen. Das Fernsehteam berichtete live zum Thema Weihnachtsbäume für die Sendung „mein Nachmittag“, die montags bis freitags von 16.20 bis 17.10 Uhr im NDR ausgestrahlt wird. Auf einer seiner Tannenbaumplantagen mit zirka 20 000 Bäumen traf Hofbesitzer Rainer Backhaus erstmals mit Sven Tietzer zusammen. Dort konnte der Moderator das professionelle Fällen von Weihnachtsbäumen üben – mit einer Spezialmaschine aus Dänemark ging ihm die Arbeit gut von der Hand. Später fuhren beide zum Backhaus Hof. Diesen hatten fleißige Mitarbeiter bereits für den kommenden Weihnachtsbaum-Markt am 16. und 17. Dezember mit Lichterketten geschmückt. Erste Kunden waren bereits mittags zum Kauf eines Weihnachtsbaums auf dem Hof erschienen. Edith und Johann Pierling aus Buchholz (Aller) gehörten dazu. Backhaus-Mitarbeiter Maik Funk hatte ihnen eine wunderschöne Nordmanntanne eingenetzt. „Wir sind schon Stammkunden bei Familie Backhaus“, berichtete Edith Pierling. Das Ehepaar kauft auch gerne zur Spargelzeit auf Backhaus Hof ein. Im Streichelzoo aus Strohballen unter der großen Tenne vergnügte sich derweil der zweijährige Moritz. Besonders angetan hatte es ihm eine Zwergziege mit ihren beiden erst zwei Tage alten Lämmern, die sich von ihm streicheln ließen. An weiteren Foto- und Filmmotiven mangelte es nicht auf Backhaus Hof. Davon konnte sich auch das Fernsehteam ein Bild machen: Damwild im Gatter sowie zwei Alpakas – und natürlich wieder eine große Weihnachtsbaumauswahl. Während der NDR auf dem Hof die Kameras in Stellung brachte, bediente die Freiwillige Feuerwehr Gilten den Bratwurstgrill. Nebenan hielt der Schützenverein den Getränkestand besetzt. Pünktlich zu Sendebeginn hatten TV-Team, Sven Tietzer und Rainer Backhaus ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Auf viele Fragen des Moderators gab der Hofbesitzer bereitwillig Antwort – alles live. „Sven Tietzer ist auf dem Hof in Gilten auf der Suche nach seinem perfekten Baum“, hieß es im Infotext des NDR zur Sendung „mein Nachmittag“. Während Rainer Backhaus dem Moderator die verschiedenen Weihnachtsbaumarten vorstellte, erklärte Sven Tietzer beim Anblick einer Blaufichte: „Kommt bei uns dieses Jahr ins Wohnzimmer – steht im Garten schon. An mir können Sie heute kein Geld verdienen, tut mir leid Herr Backhaus.“ Einen anerkennenden „Werbeslogan“ hatte ein Besucher parat: „Mit Backhaus Tannen, das ist klar, wird jede Weihnacht wunderbar.“