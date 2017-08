Backofen- und Kartoffelfest in Eickeloh

Frisch gestärkt können Sie sich von der Fokloregruppe „De Rowoler Danzlüt“ mitreißen lassen, die ab 15 Uhr auf der Bühne steht, sowie vom vielfältigen Angebot der anderen Aussteller, die Honig, geräucherten Fisch oder Kunsthandwerk verkaufen. Interessierte Aussteller haben noch die Möglichkeit, sich bei Rudi Schmitt unter Telefon (0 51 64) 16 32 einen Stand zu sichern. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Glücksrad aufgestellt, dessen Erlös dem Kinderhospiz „Löwenherz“ in Syke zugute kommt. Der Besuch in Eickeloh kann übrigens optimal mit einer Fahrradtour verbunden werden, denn an diesem Tag verkehrt die Gierseilfähre zwischen Eickeloh und Grethem.