Benefizkonzert in Lindwedel

550 Euro kamen für Leukämiekranken Stephan zusammen

Lindwedel. Kürzlich veranstaltete der Lindwedeler Chor Sing for Fun sein Adventskonzert. Mit einem großen Repertoire und ausdrucksvollen Stimmen sangen sich die Chormitglieder in die Herzen des Publikums. Die Chorleiterin Sarah Kohlmeier begeisterte mit zwei Saxofon-Solos. Für das Konzert wurde kein Eintritt erhoben, dafür aber um eine Spende, zugunsten der Aktion „Hilfe für Stephan“, ein junger Mann aus der Gemeinde mit Leukämie, gebeten. So kam ein Betrag von 550 Euro zusammen. Diese konnte Sarah Kohlmeier an Adriana Leonhard, der Mutter von Stephan, überreichen. Auf diesem Weg möchten wird noch einmal auf die Typisierungsaktion am 17. Dezember von 10 bis 16 Uhr in der Mensa der KGS Schwarmstedt hingewiesen.