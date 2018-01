Besondere Ehrung zum 70. Geburtstag

ver.di Niedersachsen ehrt Charly Braun als „unermüdlichen Kämpfer für soziale Gerechtigkeit“

Heidekreis. „Dass mir was passieren würde, ahnte ich“, sagt der bekannteste Gewerkschafter der Region, „denn in der ver.di-Bezirksvorstandssitzung war ein Tagesordnungspunkt schlicht mit Charly benannt.“In einer Theaterszene zeigten sich Ralf Bohlen und Henning Tech vom ver.di-Bildungszentrum Walsrode überrascht, dass Braun bereits 70 Jahre alt wurde. Mit Geschichten aus der Internationalen Jugendarbeit in Bergen-Belsen und von allerlei Aktionen, würdigten sie den DGB-Kreisvorsitzenden als „unermüdlichen Kämpfer für die Rechte der Entrechteten“.Susanne Kremer von der ver.di-Landesleitung nannte Brauns Geburtsort und bewegte Jugend in Schwarmstedt und seinen beruflichen Weg vom Maurerlehrling zum Sozialarbeiter. In Schwarmstedt hat er den „Jugendclub“ als Vorläufer des Juze mitgegründet und in der Landjugend über antiautoritäre Erziehung informiert. Mit „Hut ab“ kommentierte Kremer sein späteres Sozialarbeiter-Engagement für eine von Jugendlichen selbstbestimmte Jugendarbeit, die er trotz beruflicher Nachteile verfolgte. Sie zitierte aus einem jüngeren Pressebericht: „Gerade in Zeiten immer lauter werdender rassistischer und antisemitischer Hetze und Stimmungsmache, braucht es engagierte Menschen wie Charly Braun, die sozialen Widerstand leben und verkörpern.“ Kremer zählte die Breite von Brauns sozialem Handeln auf: Streiks, betriebliche Aktionen, Widerstand gegen atypische Jobs, Internationaler Frauentag, Kita-Gesetz, Betriebsratsgründungen, Antikriegstag, G20-Gipfel, Zug-der-Erinnerung, alternative Medien, Kalender-soziale-Bewegung, Straßentheater zur Rentenforderung, gegen Nazis und Rassismus. Sie kommentierte: „Du bist fast dein ganzes Leben im stetigen Kampf um soziale Gerechtigkeit. Du bist das Gesicht der Gewerkschaften. Vor allem hast du die Herzen derer gewonnen, mit denen du gemeinsam was gemacht hast. Menschen wie dich brauchen wir, die nach vorne gehen und viele mitnehmen.“Nach allerlei Glückwünschen und Geschenken vom ver.di-Bezirk- und -Landesbezirk sowie dem Bildungszentrum, zeigte sich Braun ziemlich gerührt. Verbunden mit anhaltendem Applaus dankte der „junge Alte“ allen Kollegen, mit denen er in sozialen Kämpfen viele schöne solidarische Erfahrungen gemacht hat und schloss mit den Worten: „Ihr müsst mit mir noch eine Weile rechnen“.