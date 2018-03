Buchholzer Umwelttag ein voller Erfolg

Über 60 Müllsammler befreiten Gemeinde von Unrat

Buchholz. Joachim Plesse konnte im Namen der Projektgruppe „Unser Dorf hat Zukunft“ und der Gemeinde Buchholz über 60 Teilnehmer zum diesjährigen Buchholzer Umwelttag begrüßen, darunter erfreulicherweise sehr viele Kinder. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr sammelten fleißig mit, ebenso die Jagdgenossenschaft Buchholz beteiligte sich auch wieder an der „Putzaktion“ und war mit einigen Treckern und Frontlader dabei. Sie kümmerten sich in erster Linie um die Wege und Waldgebiete südlich des Dorfes, während die anderen fleißigen Müllsammler im Dorf und im Buchholzer Gewerbegebiet unterwegs waren. Die Jagdpächter hatten sich in der Allermarsch getroffen und pflegten eine Hecke, die vor einigen Jahren von der Dorfgemeinschaft gepflanzt worden war.Insgesamt wurden zwei Anhänger voll Müll eingesammelt, unter anderem leider auch wieder eine Menge Baumaterialien, die in den Buchholzer Waldwegen entlang der Landesstraße 190 gefunden wurden. Als Dank und zum Abschluss der gelungenen Umweltaktion gab es Gegrilltes, sowie Kaffee und Kuchen. Bei guten Gesprächen saßen die Teilnehmer noch lange zusammen. Man war sich einig, die Aktion im nächsten Jahr fortzuführen, um gerade bei den vielen beteiligten Kindern den Umweltgedanken noch weiter zu vertiefen.