Bündnis plakatiert EU-Politiker zur Ablehnung von CETA

Heidekreis. Vom 13. bis 16.Februar fällt im Europaparlament die Entscheidung zum CETA-Freihandelsabkommen, dem Schwesterabkommen zu TTIP. Die Bewegungsorganisation Campact aus Verden plakatiert dazu in der Nähe der Büros von EU-Abgeordneten. attac und Gewerkschafter aus dem Heidekreis enthüllten nun das erste Plakat in Niedersachsen mit der Aufforderung an den CDU-Abgeordneten David McAllister, gegen CETA zu stimmen.

Joachim Müller-Blanck von attac erklärt, „das CETA-Freihandelsabkommen wird die Macht der Konzerne stärken und gefährdet Umwelt- und Sozialstandards”. Charly Braun, DGB-Vorsitzender und Sprecher des Heidekreis-Bündnis gegen Freihandelsabkommen betont, dass sowohl DGB wie auch der Europäische Gewerkschaftsbund sich gegen CETA in der jetzigen Form aussprechen. „Mit CETA kommen Arbeits- und Sozialrechte ins trudeln. Mit diesen an David McAllister/CDU und Bernd Lange/SPD gerichteten Plakaten verstärken wir unsere Aufforderungen im EU-Parlament mit NEIN zu stimmen.“ Warum sich Campact und die lokalen Bündnisse gegen die Freihandelsabkommen wehren, begründet Agnes Hasenjäger mit den Worten: „Nach einem EU-Beschluss kann CETA bereits vorläufig in Kraft treten. Dann können internationale Konzerne die Staaten verklagen, wenn deren neue Gesetze den Profitplänen der Konzerne im Wege stehen.“ Auf jeden Fall werden die Proteste weitergehen, denn CETA bedarf noch der Zustimmung in Bundestag und Bundesrat.