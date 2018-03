Bürgerstammtisch der CDU

Gesprächsrunde am Grillplatz in Marklendorfer

Buchholz/Marklendorf. Am Sonntag, 25. März, lädt die CDU Buchholz/Marklendorf zum zweiten Bürgerstammtisch in diesem Jahr ein. „Wir möchten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben ihre Wünsche und Ideen zu äußern. Aus unseren Bürgerstammtischen konnten wir bereits viele Anregungen in Form von Anträgen in den Rat einbringen und erfolgreich umsetzen“, freut sich der 1. Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Joachim Plesse.Dieser Bürgerstammtisch findet am Grillplatz am Marklendorfer Mühlenweg (Bürgermeisterplatz) statt. Start der Gesprächs- und Diskussionsrunde ist um 10.30 Uhr. „Anschließend möchten wir dieses Mal auch Bratwürste grillen und Kaltgetränke reichen“, blickt Plesse voraus.In der Regel lautet das Motto der Bügerstammtische ganz allgemein „Wo drückt der Schuh?“. Grundsätzlich soll das auch bei diesem Stammtisch so sein. Ein Thema bei diesem Stammtisch soll jedoch auch der Marklendorfer Mühlenweg sein. „Hierzu möchten wir gern die Meinungen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger hören!“, so Joachim Plesse.Die CDU freut sich auf viele Teilnehmer und gute Gespräche in gemütlicher Runde.Ende Januar 2018 fand der erste Bürgerstammtisch in diesem Jahr statt. Der Ortsverband Buchholz/Marklendorf konnte mit Henrik Rump einen sehr kompetenten Referenten zum Thema Schutzgebietausweisungen gewinnen. Henrik Rump, brachte den zahlreich erschienenen Bürgern näher, wie der Stand der Dinge in Sachen Schutzgebietsausweisungen ist und wie sich die Arbeit an diesem Thema darstellt. Rump arbeitet als Kreistagsabgeordneter aktiv in den Ausschüssen mit. Erstaunlich ist die Komplexität der Aufgabe und vor allem die verschiedenen Interessen von Naturschutz, Landwirtschaft und Anglern unter einen Hut zu bringen. Dennoch lautet sein Fazit den bestmöglichen Konsens gefunden zu haben. Es wird interessant sein, zu beobachten, wie es in dieser Themtik weitergeht.