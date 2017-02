CDU Lindwedel-Hope übergibt Spende

150 Euro für Jugendfeuerwehr Lindwedel und Hoper Löschzwerge

Lindwedel. Beim der Tag der offenen Tür der Biogasanlage Lindwedel am 10. September wurden die zahlreichen Besucher mit kostenlosen Bratwürstchen und Getränken, bereitgestellt von den Kandidaten für die Kommunalwahl 2016 der CDU Lindwedel-Hope, begrüßt. Neben der Besichtigung der Biogasanlage ergab sich die Möglichkeit zu einem regen Meinungsaustausch mit den anwesenden Kandidaten. Von den Gästen wurden insgesamt 138,42 Euro für die Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehren Lindwedel und Hope gespendet. Dieser Betrag wurde aufgerundet und geteilt, so dass nunmehr gemeinsam von Catherina Pradel, Karsten Ostermann, Jochen Schierbaum, Claudia Matzke, Andreas Mazath und Hans-Heinrich Lindwedel ein Geldbetrag von jeweils 75 Euro an Michael Pradel für die Jugendfeuerwehr Lindwedel und an Ralf Schiesgries für die Löschzwerge in Hope überreicht werden konnte.