Circa 4.000 Quadratmeter Waldboden beim Autobahndreieck Walsrode in Flammen

Die Anfahrt gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwierig, da sich das Feuer in der Nähe des, momentan wegen Bauarbeiten gesperrten Abschnittes, des Autobahndreiecks befand. Zum Teil mussten die Einsatzkräfte Umwege auf Grund der frischen Betondecke in Kauf nehmen.Da zügig feststand, dass dringend weitere Fahrzeuge mit Wassertank benötigt werden, ließ der Einsatzleiter Tobias Bremer die Freiwilligen Feuerwehren Walsrode, Düshorn und Hodenhagen mit ihren wasserführenden Fahrzeugen nachalarmieren. Von der Feuerwehr Westenholz wurde eine Wasserentnahmestelle an der Ortseinfahrt von Krelingen errichtet, sodass die Tanklöschfahrzeuge wieder neu mit Wasser befüllt werden konnten.Insgesamt setzten die Ehrenamtlichen fast 50.000 Liter Wasser ein, was im Pendelverkehr zu Einsatzstelle gebracht wurde, um den Flammen Herr zu werden und auch tiefer liegende Glutnester abzulöschen. Da die Sonneneinstrahlung zu einer großen körperlichen Belastung für die Einsatzkräfte führte, musste das Personal regelmäßig durchgetauscht werden, damit diese Trinkpausen einlegen konnten.Nach knapp dreieinhalb Stunden konnte „Feuer aus“ an die Leistelle gemeldet werden. Während des Einsatzes blieb das Walsroder Dreieck für den normalen Verkehr befahrbar, sodass es nur zu wenigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.