Erfolgreicher Elternabend an Grundschulen

60 Eltern kamen zum Thema: „Mein Körper gehört mir“

Schwarmstedt. Prävention kann nur erfolgreich sein, wenn auch die Erziehungsberechtigten einbezogen werden. Und dies ließen sich die Eltern der dritten und vierten Klassen aus den vier Grundschulen der Samtgemeinde Schwarmstedt nicht zwei Mal sagen. Rund 60 Eltern folgten der Einladung zu dem Elternabend mit der Theaterpädagogischen Werkstatt kürzlich in den Uhle-Hof, sie wollten mehr über das Programm „Mein Körper gehört mir“ erfahren.Nicole Mittelstaedt, die für die Koordination des Programms PaC (Prävention als Chance) zuständig ist und die Organisation für diese Veranstaltung in Kooperation mit den Schulen übernommen hat, begrüßte alle anwesenden Eltern und bedankte sich bei dem örtlichen Präventionsrat, der die Kosten für diese Infoveranstaltung übernommen hat. Das evaluierte Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“ der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück ist seit 2004 ein fest etabliertes Projekt in der Samtgemeinde Schwarmstedt. Alle zwei Jahre nehmen die ditten und vierten Klassen der vier Grundschulen an diesem Präventionsprojekt teil. „Rund 250 Kinder werden wir mit diesem Angebot auch dieses Jahr wieder erreichen“, so Nicole Mittelstaedt. Den Eltern wurden alle Spielszenen des Präventionsprogramms vorgespielt. So haben sie die besten Voraussetzungen, mit ihren Kindern nach den Aufführungen in den Klassen über das Erlebte zu sprechen. Auch die Beratungsstelle „Wendepunkte“ aus Soltau war an diesem Abend vor Ort und schrieb fleißig mit. Um die Nachhaltigkeit zu sichern, werden Claudia Barz und Frank Tödter, von der Beratungsstelle eine umfangreiche Nachbereitung in allen Klassen anbieten. Nach der Aufführung hatten die Eltern noch die Möglichkeit, mit den Fachkräften ins Gespräch zu kommen und entstandene Fragen zu stellen.Auch in Zukunft werden regelmäßig Elternveranstaltungen zu Präventionsthemen in der Samtgemeinde Schwarmstedt stattfinden.