Fahrtraining für Senioren

Seniorenbüro setzt Kooperation mit Fahrschule Minke fort

Schwarmstedt. Als Fortsetzung der beiden bereits stattgefundenen Veranstaltungen zur Auffrischung der Kenntnisse für ältere Verkehrsteilnehmer lädt das Seniorenbüro zu einem weiteren Vortrag ein, den der hiesige Fahrlehrer Artur Minke am 13. Oktober ab 16 Uhr im Senioren-Büro-Schwarmstedt halten wird. Alle Teilnehmer der bisherigen Veranstaltungen, aber auch weitere Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Nehmen Sie an diesem kostenlosen Trainings-Angebot teil, damit Ihnen das auf dem Foto zu sehende Missgeschick möglichst erspart bleibt", appelliert Wolfgang Kathe vom Seniorenbüro an die Schwarmstedter Senioren.