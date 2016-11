Gefahren in der Advents- und Weihnachtszeit

Empfehlungen vom kleinen Löschmeister und den Feuerwehren

Heidekreis. Advent, Advent ein Lichtlein brennt, so beginnt ein bekanntes Weihnachtsgedicht, doch das aus einem Lichtlein auch schnell mal ein brennender Adventskranz, Weihnachtsbaum oder auch das ganze Wohnzimmer werden kann, ist für viele Feuerwehren in der Weihnachtszeit leider immer wieder Realität. In den meisten Fällen wird vergessen, brennende Kerzen zu löschen, wenn der Raum verlassen wird. Oder die Kerzen sind zu dicht an den Tannenzweigen angebracht, so dass diese Feuer fangen können. Eine weitere Gefahr geht auch von defekten elektrischen Beleuchtungen aus, die in der Adventszeit gerne genutzt werden.Daher möchten die Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt und des Heidekreises zusammen mit dem kleinen Löschmeister die Gelegenheit nutzen und empfehlen in der Advents- und Weihnachtszeit folgende Hinweise zu beachten: Lassen Sie brennende Kerzen nie, auch nicht nur kurz, unbeaufsichtigt; stellen Sie die Kerzen nur auf nicht brennbare Ständer; löschen Sie alle Kerzen und Lichterketten bevor Sie sich Schlafen legen, kontrollieren Sie, dass keine Kerze mehr nachglimmt; halten Sie mit Tannenzweigen und anderen brennbaren Gegenständen genug Abstand zu den Kerzen; stellen Sie Gestecke und Weihnachtsbäume standsicher auf und sichern diese gegen Umstürzen; wenn Sie elektrische Lichterketten verwenden, benutzen Sie nur solche, die mit dem VdE-Prüfsiegel versehen sind und prüfen Sie die Ketten vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen; halten Sie einen Eimer Wasser, eine Gießkanne oder einen Feuerlöscher als Löschmittel bereit; stellen Sie sicher, dass mit dem Weihnachtsbaum nicht Ihr Fluchtweg verstellt oder eingeschränkt wird.Sollte es trotzdem zu einem Feuer kommen, gelten folgende Punkte: verlassen Sie den Raum und schließen Sie die Tür; probieren Sie nur eigene Löschversuche, wenn dies gefahrlos möglich ist; alarmieren Sie die Feuerwehr über den Notruf 112; warnen Sie weitere Mitbewohner und verlassen Sie das Gebäude/die Wohnung; warten Sie auf die Feuerwehr und weisen Sie diese ein.Die Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt und des Heidekreises wünschen eine besinnliche und sichere Advents- und Weihnachtszeit.