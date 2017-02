Gelungener Spieleabend der CDU

Teilnehmer freuten sich über tolle Fleischpreise

Schwarmstedt. Der Spieleabend der CDU Schwarmstedt war im Januar wieder sehr gut besucht. Bis in die Nacht hinein wurden die Knobelbecher geschwungen und die Karten auf den Tisch gebracht. Fast 60 Spieler wurde ein spannender aber auch lustiger Abend geboten. Dabei sorgte das Team von Tepe’s Gasthof jederzeit für das leibliche Wohl.Unter den Skatern konnte sich am Ende Gisela Teske als Siegerin durchsetzen. Bei den Doppelkopfspielern gelang es Eike Lammers, sich den ersten Preis aussuchen zu dürfen. Und bei den Knoblern wurde Margit Wolkenhauer als Siegerin gekürt. Alle Teilnehmer freuten sich über eine tolle Auswahl an Fleischpreisen. Keiner ging leer aus und so gab es nur Gewinner. Der CDU-Ortsverband Schwarmstedt bedankt sich bei allen Helfern und dem Team von Tepe’s Gasthof für den gemütlichen und erfolgreichen Abend.