Glück mit dem Wetter

Gut gefüllter Rathausplatz beim Flohmarkt

Schwarmstedt. Traditionell findet zum Ende der Ferien der Schwarmstedter Ferienprogramm-Flohmarkt statt. Am vergangenen Samstag war der Rathausplatz wieder einmal Fläche zum Handeln, Kaufen und Verkaufen oder Tauschen. Knapp 40 Stände – Tische oder Decken – von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen sorgten für einen gut gefüllten Platz und einem großen Angebot an Spielzeug, Bücher, CDs und Bekleidung, aber auch Fahrräder, Bilder, Lampen, Uhren, Geschirr und Deko. Der Flohmarktveranstalter, der Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt, bot Kaltgetränke und Bratwurst an, so dass für das leibliche wohl auch gesorgt war.