Gratulation zur Neuansiedlung

Laviada Wohntrends eröffnet in Schwarmstedt

Schwarmstedt. „Wohntrends und mehr“ gibt es ab Sonnabend in Schwarmstedt mit dem neuen Geschäft „Laviada“. Es ist in dem neu errichteten Gebäude an der Celler Straße 51 (unweit des Einkaufszentrums Mönkeberg, zwischen Autoservice 1a Marquardt und Blumenhaus) beheimatet und bietet auf etwa 160 Quaratmetern Möbel, Dekoration, Geschenke, Kleidung und Accessoires.„Besonders muss es sein, das ist der Maßstab für alles, was wir dann in unserem neuen Geschäft anbieten. Ob antike, einzelne Möbelstücke im Shabby-Chic, Landhausmöbel, Lampen oder ausgefallene Geschenke, das Angebot wird vielseitig und es gibt unter anderem auch viele Artikel zu Outletpreisen. Das sind neue Waren mit kleinen Fehlern, Versandhausrückläufer oder auch Musterstücke von namhaften Lifestyle-Katalogen“, erläutert Geschäftsfrau Saskia Böttcher ihr neues Angebot für Schwarmstedt. Bereits während der Bauzeit informierten sich Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries und Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs über das neue Angebot in Schwarmstedt.