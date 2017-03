Europeade in Finnland mit den De Rowoler Danzlüt

Heidekreis. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Im Juli 2017 geht es fürden Verein De Rowoler Danzlüt wieder auf große Fahrt. Finnland hat zur Europeadeder Trachtenvereine eingeladen, wo sich wieder über 6.000 Tänzer aus ganzEuropa ein Stelldichein geben. Was bietet sich da besseres an, als im Vorfeldein Tanzseminar zu besuchen, in dem nur nordische, aber vor allem finnischeVolkstänze gelehrt werden. Tanzleiterin Heike Wigger konnte einenTrainer ausfindig machen, der mit einer Finnin verheiratet ist und in KursenNordische Tänze anbietet. So trafen sich die Teilnehmer dann, verstärkt durch diebefreundete Volkstanzgruppe aus Marienfeld, an einem Wochenende in Rotenburg.Wenn auch die Namen der Tänze etwas gewöhnungsbedürftig waren (Lydekisa, Routsindatrilli, Kajalainen Polka), so gingen die Tänze an sich sehr gut in die Köpfe und Beine über. Nach anderthalb Tagen hatten die Teilnehmer nicht nur zwölf neue Tänze gelernt, sondern miteinander auch viel Spaß. Die Vorfreude auf die Europeade in Finnland wurde ebenfalls geweckt und als Bonbon brachte Trainer Günter Abraham allen noch ein paar finnische Begrüßungsformeln bei.