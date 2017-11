Großer Spaß beim Vorlesetag

Björn Gehrs ergreift selbst die Initiative

Schwarmstedt. Großen Spaß hatten die Kinder in der Kindertagesstätte Schwarmstedt. Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages las Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs denKindergartenkindern vor. Den Kindern gefielen die von „Paul und Papa“ und „Peppa Wutz“ gut und hörten konzentriert zu. „Mit der Aktion soll erreicht werden, dass Vorlesen wieder selbstverständlich wird und Eltern und Kinder öfter zum Buch greifen", erläutert Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs die Initiative, die jedes Jahr in der Samtgemeinde abwechselnd an verschiedenen Kindertagesstätten durchgeführt wird. Für Eltern gibt es gute Empfehlungen und Buchtipps der Stiftung Lesen. Über ein reichhaltiges Angebot an Kinderbüchern verfügt die Samtgemeindebücherei im Uhle-Hof.