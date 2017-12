Grußwort des Samtgemeindebürgermeisters

„Es gibt einen guten Zusammenhalt in der Samtgemeinde“

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,zum Jahresende übermittle ich Ihnen die besten Wünsche von Rat und Verwaltung. Auch 2017 war für die Samtgemeinde ein bewegendes Jahr. Der Zuzug in die Samtgemeinde ist ungebrochen. Nahezu alle kommunalen Bauplätze wurden im vergangenen Jahr verkauft. 38 Bauleitverfahren werden derzeit im Rathaus bearbeitet, um weitere Ansiedlungen im Bereich Wohnen und Gewerbe zu ermöglichen. Wichtig ist mir hierbei, dass die Samtgemeinde ihre Standortvorteile und Chancen nutzt.Alle Planverfahren und Entwicklungsschritte werden von der Gemeinde öffentlich vorgestellt und mit den anwesenden Bürgern diskutiert. Ich würde mich freuen, wenn sich noch mehr Menschen von Anfang an an diesem Prozess beteiligen würden. Interessante Themen stehen auf der Tagesordnung, wie zum Beispiel das Einzelhandelskonzept, das neulich in Schwarmstedt vorgestellt wurde. Die dort vorgestellte Entwicklung ist das Gegenteil von Stillstand. Zahlreiche Unternehmen wollen am Standort Schwarmstedt investieren und den Ortskern von Schwarmstedt weiter beleben. Besonders gefreut hat mich aber das große bürgerschaftliche Engagement im vergangenen Jahr. Dies wurde in den zahlreichen Aktivitäten der Vereine, Verbände und Feuerwehr sichtbar und zeigte sich besonders auch beim Jubiläum von Schwarmstedt. Dies zeigt, dass es einen guten Zusammenhalt in unserer Samtgemeinde gibt.Auch beim Thema Infrastruktur wird die Samtgemeinde weiter aktiv sein. Nachdem es im vorletzten Jahr gelungen ist, die große 4-Feld-Sporthalle als gemeinsames Projekt durch den Heidekreis in Schwarmstedt zu errichten, steht demnächst die Sanierung des Hallenbades auf der Tagesordnung. Die umfangreiche Erweiterung der Grundschule in Lindwedel steht vor dem Abschluss und auch beim „schnellen Internet“ wird es in der Samtgemeinde weiter gehen. Während in anderen Bereichen erst mit dem Bau begonnen wird, nutzen Bürger und Unternehmen der Samtgemeinde in weiten Bereichen bereits die neuen Möglichkeiten. Zusammen mit dem Heidekreis ist nun geplant, die wenigen verbliebenen „weißen Flecken“ mittels Glasfaser zu erschließen. Trotz dieser großen Investitionen ist es in der Samtgemeinde gelungen, die Steuersätze seit mehr als fünf Jahren stabil zu halten. Auch im Namen des Rates und der Verwaltung wünsche ich Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ein glückliches, gesundes und friedliches Jahr 2018.Schwarmstedt, im Dezember 2017IhrBjörn GehrsSamtgemeindebürgermeister