Gudrun Pieper: Neue Koalition stärkt die kommunale Infrastruktur

CDU und SPD stellen 26,5 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung

Heidekreis. Für die Sanierung kommunaler Straßen erhalten die Kreise und Gemeinden in Niedersachsen künftig deutlich mehr Fördermittel vom Land. Die CDU-Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper weist darauf hin, dass durch den Nachtragshaushalt, der gerade im Niedersächsischen Landtag beraten und voraussichtlich im März beschlossen wird, insgesamt 26,5 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt werden. „Die Töpfe waren so gut wie leer. Von der Entscheidung der neuen Koalition, die Verkehrsinfrastruktur in den Kommunen zu stärken, kann auch der Heidekreis profitieren“, so Pieper. „Um Fördermittel zu erhalten, sollten die Anträge jedoch zeitnah eingereicht werden. Es ist zu erwarten, dass etliche Kommunen ihre Ansprüche geltend machen wollen.“ Künftig stelle das Land jährlich jeweils 75 Millionen Euro für den Straßenbau sowie für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs bereit – auch der Heidekreis könne nach Verabschiedung des Nachtragshaushaltes Mittel bei der Landestraßenbaubehörde beantragen.