Heidekreisler radeln zweimal um den Äquator

Preisverleihung der Aktion „Aufs Rad und los! – Stadtradeln im Heidekreis“

Heidekreis. Im Rahmen der dreiwöchigen Aktion „Aufs Rad und los! – Stadtradeln im Heidekreis“ stiegen 368 Personen aus dem Heidekreis auf ihre Räder und sammelten Fahrradkilometer für Klimaschutz, Gesundheit und Teamgeist im Heidekreis. Dabei wurden knapp 78.500 Kilometer zurückgelegt – das entspricht in etwa der Strecke zweimal um den Äquator. Die Teilnehmenden setzten damit ein Zeichen für das Fahrrad als klimafreundliches und gesundheitsförderndes Verkehrsmittel.Zum feierlichen Abschluss der Aktion findet am Sonnabend, 17. Juni, von 17 bis 19.15 Uhr eine öffentliche Preisverleihung im Kreishaus Bad Fallingbostel an der Vogteistraße 19 statt. Dabei berichtet der gebürtige Soltauer Philipp Wichmann in seinem Radreisebericht „Slow Far Away – Mit dem Fahrrad zum Nordkap“ von seinen Abenteuern auf der Strecke in den hohen Norden. „Du wachst morgens auf und denkst ‚Was soll heute schon passieren, außer Fahrradfahren?‘. Und ehe du dich versiehst, lassen die ganzen kleinen und großen Abenteuer das Herz höher schlagen“, erzählt Wichmann. Im Rahmen seiner Vorträge berichtet er von genau diesen Erfahrungen, von interessanten Begegnungen und auch von den Abgründen auf seiner Reise von Soltau zum Nordkap und zurück.Anschließend wird André Kwiatkowski, Leiter der Berufsbildenden Schulen Walsrode, berichten, wie es ihm in den drei Aktionswochen als Stadtradler-Star ergangen ist. Stadtradler-Stars verzichten komplett auf das Auto und steigen stattdessen auf ihr Fahrrad um.Als abschließendes Highlight der Veranstaltung wird die stellvertretende Landrätin des Heidekreises, Gudrun Pieper, die aktivsten Radelnden und Teams aus dem Heidekreis mit interessanten, regionalen Preisen auszeichnen. Anschließend besteht für alle interessierten Besucher die Gelegenheit zum Austausch.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch Fahrradinteressierte, die in diesem Jahr nicht am Stadtradeln teilgenommen haben, sind natürlich herzlich willkommen. Weitere Informationen zum Verlauf finden Interessierte unter www.stadtradeln.de/heidekreis. Organisiert wurde die Aktion „Aufs Rad und los! – Stadtradeln im Heidekreis“ von der Energieagentur Heidekreis und der Gesundheitsregion Heidekreis. Die KreislandFrauen Soltau und der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) unterstützten die Organisatorinnen als regionale Partner. Fragen beantwortet die Energieagentur Heidekreis telefonisch unter (0 51 62) 9 85 62 92 oder per E-Mail unter info@energieagentur-heidekreis.de.