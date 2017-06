Ideen der Bürger sind gefragt

Modernes Logo für das Aller-Leine-Tal soll entstehen

Aller-Leine-Tal. Für die LEADER-Region Aller-Leine-Tal ist es an der Zeit, das bereits seit Mitte der 1990er Jahre verwendete Logo beiseite zu legen und sich mit einem neuen und modernen Logo der Zukunft zu widmen. Doch wie kann und sollte ein zeitgemäßes Logo mit einem hohen Wiedererkennungswert für das Aller-Leine-Tal aussehen? An dieser Stelle sind die Einwohner der Region gefragt: Machen Sie mit und bringen Ihre Ideen für ein neues Logo der LEADER-Region Aller-Leine-Tal ein.Zur Erinnerung ein paar Information zu LEADER im Aller-Leine-Tal: Die Region besteht aus den acht (Samt-)Gemeinden Ahlden, Rethem/Aller und Schwarmstedt (Landkreis Heidekreis), Hambühren, Wietze und Winsen/Aller (Landkreis Celle) sowie Dörverden und Kirchlinteln (Landkreis Verden). Ziel ist es, eine nachhaltige Regionalentwicklung auf Basis freiwilliger Kooperationen in dem ländlich geprägten Raum zu unterstützen. Besonderes Kennzeichen ist, dass nicht nur die Städte und Gemeinden an der Entwicklung der Region arbeiten, sondern auch Wirtschafts- und Sozialpartner sowie Bürger. So wurde 2015 in Zusammenarbeit mit Einwohnern und Vereinen sowie Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik das Regionale Entwicklungskonzept (REK) als inhaltliche und strategische Grundlage für die LEADER-Förderung im Aller-Leine-Tal entwickelt. Im Förderzeitraum 2014 bis 2020 steht das REK unter dem Motto „Aller-Leine-Tal – Hier fließt ENERGIE“: Zentraler Entwicklungsansatz sind die Aktivitäten, um das Aller-Leine-Tal zu einer Region zu entwickeln, die mehr Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt als sie verbrauchen kann. Zur konkreten Umsetzung der im REK festgelegten Ziele haben die zahlreich mitwirkenden Akteure vier Handlungsfelder formuliert: Orte mit Energie, Menschen mit Energie, Klimaschutz mit Energie und Tourismus mit Energie. Weitere Informationen zur LEADER-Region Aller-Leine-Tal erhalten Interessierte unter www.allerleinetal.de.Das neue Logo für die LEADER-Region Aller-Leine-Tal sollte so zum einen die „Energie“ der Region aufgreifen, insbesondere die Aktivitäten zum Klimawandel und erneuerbare Energien. Zum anderen die ländliche und vom Tourismus geprägte Region widerspiegeln. Vorgabe ist es, dass das neue Logo wie das alte Logo das Wort „Aller-Leine-Tal“ enthalten soll. Ideen für ein neues Logo können die Einwohner sowie weitere Akteure aus dem Aller-Leine-Tal in Form von Stichpunkten oder einer Skizze bis zum 28. Juni bei Jeanett Kirsch vom Büro KoRiS, der Regionalmanagerin der LEADER-Region, einreichen unter kirsch@koris-hannover.de, Telefon (05 11) 59 09 74 30. Zur Erstellung eines Logos für die LEADER-Region Aller-Leine-Tal wird ein Grafikbüro beauftragt, das sich von den eingereichten Ideen inspirieren lassen und auf deren Grundlage das neue Logo für das Aller-Leine-Tal entwickeln wird.