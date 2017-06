Indoor-Safari im Serengeti-Park

Mutige könnten den sechs Meter hohen Vulkan erklimmen

Hodenhagen. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien eröffnet der Serengeti-Park in Hodenhagen eine neue Attraktion für Kinder: Die „Indoor-Safari“. Auf über 1000 Quadratmetern können mehr als 400 Abenteuerlustige auf „Indoor-Safari“ gehen und das auch wenn es draußen regnet oder stürmt: Hier steht stundenlangem Forscherdrang nichts mehr im Weg! Neben vielen Kletter- und Turngelegenheiten in verschiedenen Höhen und Schwierigkeitsstufen gibt es Röhrenrutschen, eine Dreifachrutsche, sechs Trampoline und ein Fußballfeld – hier ist für jedes Kind das Passende dabei. Besonders Mutige können den sechs Meter hohen Vulkan erklimmen und schwungvoll in die Tiefe rutschen oder auf den beiden jeweils 18 Meter langen Rollenrutschen eine rasante Fahrt aufnehmen. Die „Indoor-Safari“ ist die erste völlig wetterunabhängige Indoor-Attraktion des Parks. Der Serengeti-Park Hodenhagen zeigt sich in 2017 verstärkt kinderfreundlich. Der Park wurde bereits mehrfach in Folge im Rahmen der Zertifizierung „KinderFerienLand Niedersachsen“ durch die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH als besonders kinder- und familienfreundlicher Betrieb ausgezeichnet. Er ist ein ideales Ausflugsziel für Familien mit Kindern in jedem Alter. „Nachdem wir in der vergangenen Saison in der Abenteuer-Safari mit der Quad-Safari ein Action-Highlight für die ganz Mutigen geschaffen haben, gilt hier für die Saison 2017 unser Augenmerk den kleinen Abenteurern.“, so Inhaber Dr. Fabrizio Sepe. Neben der Einführung einer während der ganzen Saison frei verfügbaren Kinderfreikarte, die pro Pkw einem Kind kostenfreien Eintritt gewährt, ist die „Indoor-Safari“ eine Neuheit, die sich speziell an Kinder zwischen drei und zwölf Jahren richtet. „Bisher mussten unsere Gäste bei starkem Regen mit Einschränkungen im Betrieb einiger Fahrgeschäfte rechnen. Mit der ‚Indoor-Safari‘ gehen wir den ersten Schritt in Richtung Wetterunabhängigkeit. Wir sind nicht mehr nur ein Schönwetter-Ausflugsziel für Familien.“, führt Dr. Sepe aus. Der Besuch der „Indoor-Safari“ ist im Eintrittspreis enthalten. Für Kinder, die mit ihren Familien im Park übernachten, ist der Hallenspielplatz auch nach der offiziellen Parkschließung am Abend länger geöffnet.