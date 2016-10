Infoveranstaltung der KGS

„Was kann ich zuhause tun, um mein Kind in der Schule zu unterstützen?“

Schwarmstedt. Christian Biringer, Mitarbeiter der Pestalozzi-Stiftung, der gemeinsam mit Gabriele Wolters als Sozialpädagoge an der KGS Schwarmstedt tätig ist, hört bei seinen Elterngesprächen immer wieder die gleichen Fragen: Ab wann darf mein Kind ein Handy haben? Wie lange darf es an der Spielkonsole sitzen? Wie lange darf es aufbleiben? Wie bekomme ich es hin, dass er oder sie die Hausaufgaben macht? Kurzum: Was kann ich tun, um mein Kind in der Schule zu unterstützen?Schon zum dritten Mal bietet er deshalb mit seiner Kollegin Gabriele Wolters und mit Lehrern aus der Wilhelm-Röpke-Schule einen Informationsabend für Eltern und andere interessierte Personen an, bei dem auf diese vielen Fragen viele möglichst gute Antworten gegeben werden sollen.Fast im Stil eines World-Cafés werden die teilnehmenden Gäste auf verschiedene Kleingruppentische verteilt, an denen sie dann für einen Zeitraum von 15 Minuten mit einem „Experten“ (Sozialpädagoge beziehungsweise Lehrkraft) über ein bestimmtes Thema sprechen, zum Beispiel über die Nutzung von WhatsApp. In kleinen Gruppen kann man sich gut austauschen und jeder nimmt etwas mit. Nach Ablauf der Zeit wechselt man den Tisch, so dass man im Laufe des Abends mit allen Themen in Berührung kommt. Bei den vorangegangenen Veranstaltungen kam dieses Vorgehen sehr gut an.Wer also Spaß hat, sich einmal auf lockere Art und Weise über Erziehung auszutauschen, sollte es nicht versäumen, am Mittwoch, 26. Oktober, um 19 Uhr in die Mensa der KGS zu kommen. Es wird ein Eintrittsgeld von zwei Euro erhoben.