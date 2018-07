Japanische Professorin bringt Publikation über LEADER und die Region Aller-Leine-Tal raus

Kürzlich ist eine Publikation in Japan erschienen, in der Professor Ischida in einem Kapitel auf die Funktionsweisen des LEADER-Programms mit seinem Bottom-up-Prinzip und der Entscheidungsfindung über die lokalen Aktionsgruppen (LAG) sowie beispielhaft auf die LEADER-Region Aller-Leine-Tal eingeht. Auf elf Seiten beschreibt die Professorin die Region Aller-Leine-Tal und ausgewählte Projekte zu den Themen Direktvermarktung, Einkommensalternativen von Landwirten und Landfrauen, Umnutzung alter Bausubstanz, neue Wohnformen im ländlichen Raum und vieles mehr.Das Aller-Leine-Tal freut sich, dass seine Aktivitäten zur Entwicklung der Region auch in weiter Ferne gewürdigt werden. Mit neuen Projekten wie dem E-Carsharing und zur E-Ladesäuleninfrastruktur, die sich aktuell in der Umsetzung befinden, hofft die Region, auch in Zukunft für Besuchsgruppen von Nah und Fern interessant zu sein. Gleichzeitig ist es dem Aller-Leine-Tal sehr daran gelegen, selbst von anderen lernen zu können. So waren einige Akteure vor kurzem in Oerel bei Bremervörde, um Projekte rund um das Thema Innenentwicklung zu besichtigen.