Joachim Plesse folgt auf Sven Filla

Jahreshauptversammlung bei der CDU Buchholz-Marklendorf

Buchholz/Marklendorf. Bereits im November trafen sich die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Buchholz-Marklendorf zu ihrer Jahreshauptversammlung im Plesse's Gasthof in Buchholz. Auf der Tagesordnung standen neben der Analyse der Wahlergebnisse der diesjährigen Kommunalwahl auch die Neuwahlen des Vorstandes. Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Joachim Plesse von den zahlreich erschienenen Mitgliedern gewählt. Er übernimmt das Amt von Sven Filla, der nach zehnjähriger Tätigkeit in dieser Funktion zukünftig etwas kürzer treten möchte. Zum 2. Vorsitzenden und somit Stellvertreter von Plesse wurde Uwe Heinsius gewählt. Auch frisches Blut ist im neuen Vorstand vertreten. Den Posten des Schriftführers übernimmt fortan Stephan Meinheit, Nils Meinheit ist stellvertretender Schriftführer.Mit den Beisitzern Sven Filla, Otto Holze, Nino Meine und Michael Miethe wird das Feld komplettiert. Neben den Wahlen wurde unter den Anwesenden auch lebhaft über aktuelle und zukünftige Themen in der Gemeinde Buchholz/Marklendorf gesprochen und diskutiert.Nach der Jahreshauptversammlung stand dann das traditionelle Grünkohlessen auf dem Programm. Bei leckerem Essen und guten Gesprächen ließ man den Abend in fröhlicher Runde ausklingen.