Johanniter-Jugend wählt neues Leitungsteam

Daniela Papendorf als Ortsjugendleitung bestätigt

Schwarmstedt. Die Nachwuchsretter aus Schwarmstedt haben Daniela Papendorf für zwei weitere Jahre an die Spitze ihrer Ortsjugendleitung gewählt. Die Wahlleitung übernahm Timo Weishaupt, stellvertretender Leiter der Regionaljugendleitung aus Hannover. Neben Daniela Papendorf wurden Niclas Jaruschewski und Bernd Lackner als ihre Stellvertreter sowie als weitere Mitglieder Jan Papendorf, Lars Brandt und Clara Cohrs gewählt. Das sechsköpfige Team wird sich in den kommenden zwei Jahren seiner Amtszeit um die Belange der Johanniter-Jugend im Ortsverband Aller-Leine kümmern. Der Ortsbeauftragte Hermann Völker und der Dienststellenleiter Klaus Kramer aus dem Ortsverband der Johanniter im Aller-Leine dankten Papendorf für ihr langjähriges Engagement als Jugendleiterin. Die Jugendgruppe in Schwarmstedt trifft sich jeden zweiten Mittwoch von 18 bis 20 Uhr im Johanniter-Zentrum Schwarmstedt, Celler Straße 7. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen. Weitere Informationen bei Daniela Papendorf unter Telefon (01 62) 2 11 96 27.