Kartenvorverkauf beginnt

PROvinzBÜHNE präsentiert neues Stück

Schwarmstedt. Am 1. Dezember beginnt der Kartenvorverkauf für das neue Theaterstück der PROvinzBÜHNE Schwarmstedt „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney. Aufgrund der Schließung der Buchhandlung Gramann, übernimmt Toto/Lotto von Bostel an der Bahnhofstraße in Schwarmstedt nun den Kartenvorverkauf. Es wird wieder Karten für nummerierte Plätze in drei Preiskategorien geben. Nachdem das Preisniveau der Karten zehn Jahre gleichgeblieben ist, werden die Preise für die Theatersaison 2018 leicht angehoben.„Außer Kontrolle“ – Ein Theaterstück voller Britischem Humor in Reinkultur und herrlichen Pointen. Es wird jede Menge Spaß versprochen. Die PROvinzBÜHNE Schwarmstedt mit ihrem Regisseur Peter Tenge freut sich dann auf viele Besucher und Theaterfreunde zur Premiere am 16. Februar 2018. Weitere Aufführungen sind am 17./18./23./24./25. Februar und 2./3./ und 4. März 2018 im Uhle-Hof in Schwarmstedt. Der Vorhang öffnet sich freitags und samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 15 Uhr.Infos auch unter www.schwarmstedt-provinzbuehne.de oder unter Telefon (0 50 71) 91 27 77.