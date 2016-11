Kater wollte hoch hinaus

Feuerwehr Schwarmstedt im Einsatz

Schwarmstedt. Katze im Baum? Was die Können, das kann ich auch musste sich der sechs Monate alte Kater Sammy gedacht haben und kletterte auf einen Baum. Spätestens der Hunger führte Sammy dazu, wieder vom Baum herunterzuwollen, aber der Rückweg war im dann wohl doch nicht geheuer. So hatte er eine Nacht in luftiger Höhe verbracht und machte dann das Frauchen auf sich aufmerksam, die die Feuerwehr rief. Die Kameraden aus Schwarmstedt holten Sammy vom Baum, der nach den Schmuseeinheiten sicherlich gleich seinen Fressnapf aufsuchte.