KGS verabschiedet Maria Conrad

Aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrungen konnte Maria Conrad den Wandel des Schulstandortes in Schwarmstedt von einer Haupt- und Realschule zu einer Kooperativen Gesamtschule in vielen Bereichen aktiv und konzeptionell mitgestalten. Als Fachbereichsleiterin für die Fremdsprachen und als Personalrätin hat sie an unterschiedlichen Stellen in unserer Schule Verantwortung übernommen. Das Kollegium der KGS verabschiedet eine Kollegin, die sich mit ihren ruhigen und herzlichen Eigenschaften immer für das Wohl der Schüler sowie der Kollegen eingesetzt hat.