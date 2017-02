Kreisweite Aufstallpflicht für Geflügel ab Mittwoch aufgehoben

Anzeigepflicht von Verdachtsfällen bleibt bestehen

Heidekreis. Der Heidekreis hat zum 15. Februar seine tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur Aufstallung von Geflügel aufgehoben. Grund hierfür ist ein Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie eine neue Risikobeurteilung des Friedrich-Loeffler-Instituts. Nach den dort vorliegenden Erkenntnissen bietet eine kreisweite Aufstallung von Nutzgeflügel in Gebieten mit einer geringeren Geflügeldichte als 1.000 Stück Geflügel pro qkm keinen zusätzlichen Gewinn an Biosicherheit mehr. Nur noch in so genannten „avifaunistisch wertvollen Gebieten für Gastvögel“ wird weiterhin eine Stallpflicht empfohlen. Da sich im Heidekreis aber keine Geflügelhaltungen in diesen Gebieten (zum Beispiel im Uferbereich der Aller) befinden, erstreckt sich die Aufhebung auf das Gebiet des gesamten Landkreises. Die heimischen Geflügelhalter werden aber weiterhin auf eine konsequente Betriebshygiene, ordnungsgemäße Futterlagerung und eine vor Wildvögeln geschützte Fütterung des Nutzgeflügels hingewiesen. Jeglicher Verdacht auf Geflügelpest ist nach wie vor dem Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Heidekreises unverzüglich anzuzeigen.