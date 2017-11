LaFiBo spielt „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ in Bomlitz

Tief unten im Meer, wo das Wasser kornblumenblau ist und glasklar, wo die seltsamsten Pflanzen sich in allen Farben wiegen, wo kleine und große Fische, Krebse und viele fremde und seltsame Bewohner des Meeres durch das Bild schwimmen, steht das bernsteinfarbene Schloss der Meereskönigs Triton. Hier lebt die Meerjungfrau Arielle mit ihrem Vater Triton, dem König der Meere, ihren Schwestern und Fischfreunden. Doch Arielle wünscht sich nichts sehnlicher, als bei den Menschen zu leben. Besonders groß wird die Sehnsucht immer, wenn sie beim verbotenen Schiffswrack die Statur eines Fremden. Eines Tages rettet sie den Prinzen Erik vor dem Ertrinken und verliebt sich in ihm. Gegen alle Vernunft geht sie einen Handel mit der Meerhexe Hydra ein. Die verwandelt Arielles Schwimmflosse in menschliche Beine und erhält dafür die liebliche Stimme der Meerjungfrau. Wenn Arielle es in drei Tagen schafft, die Liebe des Prinzen vor Sonnenuntergang zu gewinnen, darf sie auf dem Festland als Mensch leben. Ein spannender Wettlauf mit der Zeit beginnt. Hydra setzt natürlich alles daran, damit es Arielle nicht gelingt und sie Herrscherin der Weltmeere wird, um die Macht von Triton zu übernehmen.„Arielle, die kleine Meerjungfrau“, ist ein besonderes Theatervergnügen für Jung und Alt, voller Spaß, Abenteuer und Romantik – ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie mit Musik. Das LaFiBo-Ensemble wird für das Theaterstück an dem Wochenende die Aula der Oberschule wieder in eine traumhafte Kulisse verwandeln, in der das Publikum mittendrin sitzt. Unter dem Meer, das Schiffswrack, am Strand, im Palast des Prinzen – hier werden wieder alle Register gezogen. Die schillernden, phantasievollen Kostüme der Darsteller und die sagenhafte Pyrotechnik tun ihr Übriges, um den Zuschauern einen unvergesslichen Theaterbesuch zu garantieren.Karten im Vorverkauf gib es unter der Hotline (01 52) 55 78 37 01, beim Schreibwarengeschäft Bartels in Bomlitz und unter der Homepage unter www.lafibo.de-Kartenvorverkauf. Schulklassen und Kindergartengruppen können sich durch eine Kulissen-Mitmach-Aktion vergünstigte Karten sichern. Anmeldungen hierfür nimmt Monika Kleiber unter der angegebenen Hotline entgegen.