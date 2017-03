Lernen am echten Objekt

Chefkoch des Heide Kröpke besucht Grundschule Buchholz

Buchholz. Kürzlich besuchte der Chefkoch des Heide Kröpke-Hotels Nicolas Zimolong die Buchholzer Grundschule und hatte etwas ganz Besonderes aus der Hotelküche dabei: Das Vorderteil eines Schwertfisches brachte die Kinder zum Staunen. Da sich so eine Gelegenheit nicht oft bietet, Sachunterricht so hautnah zu unterleben, haben alle Kolleginnen spontan umdisponiert. Die Kinder konnten das riesige Schwert dieses besonderen Fisches bestaunen und waren fasziniert. Natürlich kam auch das Hintergrundwissen nicht zu kurz: Nicolas Zimolong hat auf der Landkarte gezeigt wo der Fisch herkommt und hat mit anschaulichen Erzählungen für ein Erlebnis gesorgt, was den Kindern in Erinnerung geblieben ist.