Löns-Revue in Buchholz

Heinrich Thies stellt sein Buch „Mein Herz gib wieder her“ vor

Buchholz. Die Initiative „Unser Dorf hat Zukunft“ präsentiert am Sonnabend, 4. März, eine musikalische Lesung mit Heinrich Thies und Johnny Groffmann im Dorfgemeinschaftshaus„Hermann Löns, die Heide brennt.“ Diesen Spruch kennt fast jeder. Weniger bekannt ist, wer Hermann Löns wirklich war. Und noch unbekannter als der sogenannte Heidedichter, nach dem mehr als 600 Straßen benannt sind, ist seine zweite Frau Lisa. Der Hademstorfer Journalist und Schriftsteller Heinrich Thies hat beide jetzt in einem neuen Buch porträtiert: „Mein Herz gib wieder her“, lautet der Titel. Es geht um die Lebensgeschichte eines berühmten, aber ungleichen Paares.Am 4. März stellt der Autor sein vielbeachtetes Buch jetzt in Buchholz an der Aller vor. Thies wird begleitet von dem renommierten Musiker Johnny Groffmann, der eigens für die Lesung einige Löns-Texte neu vertont hat, und mit Klavier, Gitarre und Singstimme musikalische Akzente ganz unterschiedlicher Art setzt – von Mozart bis zur „Wacht am Rhein“.Heinrich Thies wird nicht nur lesen, sondern auch frei vortragen und unbekannte Löns-Gedichte rezitieren. Auch Löns-Kenner können noch manches dazulernen. Denn Thies zeigt den legendären Heidedichter, der vor 150 Jahren geboren wurde, in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen: als trinkfreudigen, rebellischen Studenten, als Journalisten, Dichter, Ehemann und Liebhaber, aber auch als einen zerrissenen Menschen, der nach literarischen und journalistischen Erfolgen, psychischen Krisen und Alkoholexzessen die Balance verlor und schließlich in den Krieg zog. Neben Hermann Löns lenkt der Autor den Blick auch auf Lisa Löns, die zweite Frau des Heidedichters – eine Pazifistin und Frauenrechtlerin der ersten Stunde, die ihren Mann unterstützte, selbst schrieb, Romane aus dem Englischen übersetzte und ihren behinderten Sohn Dettmer betreute, der auch ein Kind von Hermann Löns war.Heinrich Thies, langjähriger Redakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ), stützt sich in seiner einfühlsamen Doppelbiografie auf bisher unbekannte Briefe und Gespräche mit Nachfahren von Hermann und Lisa Löns. Das Buch fand bundesweit im Rundfunk, Fernsehen und zahlreichen Zeitungen große Beachtung. „Packend geschrieben, toll gemacht“, urteilte zum Beispiel Annemarie Stoltenberg auf ndr kultur, und Land & Forst schreibt: „Eine Pflichtlektüre für alle Löns-Fans.“Als Sohn eines Heidebauern ist der Autor quasi mit Löns aufgewachsen und als HAZ-Redakteur in seine journalistischen Fußstapfen getreten. Denn vor gut hundert Jahren war Hermann Löns beim Hannoverschen Anzeiger tätig, der ersten Madsack-Zeitung, aus der später die HAZ hervorging. Von all dem wird bei der Lesung in Buchholz die Rede seine. Die Besucher dürfen sich auf eine literarische Revue freuen, die den Heidedichter in neuem Licht präsentiert. Die Initiative „Unser Dorf hat Zukunft“ bittet um rege Teilnahme.Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr, Eintritt: acht Euro, Vorverkauf in der Buchhandlung Gramann in Schwarmstedt, Hofladen Grünhagen, Marklendorf, Classic Tankstelle Buchholz und bei Ulrike Braasch.