Marlene-Revue in Hademstorf

Glamour-Königin und graue Maus. Zwischen diesen Schwestern lagen Welten: Während Marlene Dietrich die amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg mit „Lili Marleen“ und anderen Liedern unterhielt, betrieb Elisabeth Will mit ihrem Mann in Bergen-Belsen ein Kino. Die eine sagte den Nazis den Kampf an, die andere ordnete sich brav unter. Heinrich Thies hat das Leben der ungleichen Schwestern in einer fesselnden Romanbiografie nachgezeichnet: „Fesche Lola, brave Liesel – Marlene Dietrich und ihre verleugnete Schwester.“ Die eigenartige Beziehung der ungleichen Schwestern spiegelt sich in bisher unveröffentlichten Briefen, die neben vielen anderen Originaldokumenten die Grundlage dieser Doppelbiografie bilden. Die Schauplätze wechseln zwischen Hollywood und Bergen-Belsen.Gemeinsam mit dem Musiker Johnny Groffmann stellt Heinrich Thies die Geschichte von Marlene Dietrich und ihrer Schwester in der Eberhard-Schwarz-Halle in Hademstorf in einer unterhaltsamen Revue vor. Beginn ist um 20 Uhr. Der Autor liest, rezitiert und erzählt und Johnny Groffmann singt die bekannten Lieder von Marlene Dietrich und begleitet sich dabei selbst – auf dem Klavier, auf der Gitarre und auf dem Akkordeon. Neben „Lili Marleen“ wird „Ich bin die fesche Lola“ ebenso zu hören sein wie „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Zudem bringt Groffmann auch die Welt der Ufa-Filme zum Klingen, indem er Filmsongs von Zarah Leander vorträgt – zum Beispiel „Davon geht die Welt nicht unter“ – ein Lied, das während des Zweiten Weltkrieges auch im Truppenkino von Bergen-Belsen zu hören war.Die Besucher dürfen sich also auf einen ebenso unterhaltsamen wie interessanten Abend freuen, der über das Leben von zwei ungleichen Schwestern Einblick in die Abgründe deutscher Geschichte gewährt. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Karten für die Marlene-Revue in der Eberhard-Schwarz-Halle in Hademstorf am 19. Januar um 20 Uhr gibt es bei Düt und Datt (Kewitz) in Hademstorf, Telefon (0 50 71) 6 78, beim Getränkehandel Storch in Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 6 85 und in der Aral-Tankstelle in Hodenhagen, Tel. 05164 682.