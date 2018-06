Matheasse an der KGS Schwarmstedt

Den größten Kängurusprung absolvierte Jule Siebler

Schwarmstedt. Auch in diesem Jahr fand der Mathematikwettbewerb „Känguru derMathematik", an dem weltweit mehr als sechs MillionenSchüler teilnehmen, an der KGS Schwarmstedt statt. Über 70Schüler haben sich in verschiedenen Alterstufen mit den Aufgabenbeschäftigt. Von Schulleiter Tjark Ommen und FachbereichsleiterMathematik Dr. Fischer wurden Lara Nagel, Leon Kunze, Anna IsabelLabrenz, Jonathan Wiechers, Vivien Ilias, Moritz Reusch, Leon Linke,Tamara Schneemann und Petrick Glinke für besondere Leistungen geehrt.Den weitesten "Kängurusprung", also die größten Anzahl vonaufeinanderfolgenden richtigen Antworten, absolvierte Jule Siebler.