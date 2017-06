Nach zwei erfolgreichen Wochenenden

Laienspielgruppe Lampenfieber kommt wieder

Lindwedel. Die Laienspielgruppe Lampenfieber freut sich zwei erfolgreiche Wochenenden mit ihrem Theaterstück hinter sich gebracht zu haben. Dies wurde unter anderem durch zahlreiche Helfer, die es ermöglicht haben, dass die Gruppe mal wieder Theater in Lindwedel darbieten konnte. Dabei freut sich die Gruppe darüber besonders, dass ihnen 14 Tage lang die Sporthalle in Lindwedel von der Grundschule um Grundschulleiter Martin Hermann zur Verfügung gestellt wurde, da in dieser Zeit nur abgespeckt Schulsport betrieben werden konnte.Im nächsten Jahr wird die Lainespielgruppe Lampenfieber wieder im Februar zu sehen sein.