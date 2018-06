Neue Schulsanitäter in Erster Hilfe ausgebildet

Schulsanitätsdienst-Team der KGS Schwarmstedt bekommt Zuwachs

Schwarmstedt. Im Rahmen des Ganztagsunterrichtes der Kooperativen Gesamtschule in Schwarmstedt werden seit dem Jahr 2007 wöchentlich in einer Doppelstunde Schüler von der Johanniter-Jugend zu qualifizierten Schulsanitätern ausgebildet. Auch nach dem gerade zu Ende gegangenen Schulhalbjahr konnten sechs neue Schulsanitäter geprüft und ins bestehende Team der Schulsanitäter aufgenommen werden. Naimah Berger, Ausbilderin in der Breitenausbildung im Ortsverband Aller-Leine und Niclas Jaruschewski, Mitglieder der Johanniter-Ortsjugendleitung überreichten den frisch zertifizierten Schulsanitätern ihre Ernennungsurkunden. Doch zuvor mussten sie das Erlernte in praktischen Fallbeispielen unter Beweis stellen. So wurde der richtige Umgang mit möglichen Notfällen auf dem Pausenhof in drei Gruppen unter die Lupe genommen. Trotz der Aufregung versorgten die Schüler die Übungsverletzten zur Zufriedenheit der Fachleute. Das erworbene Wissen können die ausgebildeten Schulsanitäter nun nach den Ferien aktiv in den bestehenden Einsatzgruppen unter Beweis stellen und ihren Dienst auf dem Pausenhof der fünften und sechsten Klassen sowie im Sanitätsraum leisten.