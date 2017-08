Neue T-Shirts für Schwarmstedter Kita

Beim Festumzug zur 850-Jahr-Feier eingeweiht

Schwarmstedt. Anlässlich der 850 Jahr-Feier der Gemeinde Schwarmstedt wurde die Kindertagesstätte Schwarmstedt mit farbenfrohen T-Shirts vom ortsansässigen Tiefkühlprodukthersteller Snackmaster ausgestattet. Snackmaster mit seiner Marke Schwarmstedter ist überregional für seine traditionellen TK-Kartoffelspezialitäten bekannt. So konnten sich knapp 145 Kinder und 21 Mitarbeiter über die T-Shirts freuen, die zum ersten Mal beim Festumzug am Sonntag getragen werden konnten. Karsten Schnitter von Snackmaster übergab die T-Shirts bei einem Besuch in der Kindertagestätte. Die T-Shirts kommen in der Zukunft bei Festen, Ausflügen und anderen Veranstaltungen zum Einsatz. Für die großzügige Spende bedankt sich das Team der Kita recht herzlich.