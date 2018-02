Neues Logo soll Touristen ansprechen

LEADER-Region und Zweckverband Aller-Leine-Tal zeigen sich modern und zukunftsfähig

Schwarmstedt (st). Am Montagvormittag stellten acht Bürgermeister der LEADER-Region und des Zweckverbands Aller-Leine-Tal das neue, gemeinsame Logo vor. Das alte Logo habe mehr als 25 Jahre lang gedient, erinnerte Jeanett Kirsch, LEADER-Region-Regionalmanagerin, bei dem Treffen im Uhle-Hof in Schwarmstedt. Nach einer Ausschreibung hatte Diplom-Designerin Gisela Sonderhüsken den Zuschlag für das neue Logo erhalten. Es steht sowohl für die LEADER-Region als auch den Zweckverband Aller-Leine-Tal – die Unterscheidung beider Einrichtungen erfolgt durch die entsprechende Beschriftung. „Es ist an der Zeit für etwas Neues, Modernes und Frisches“, erklärte Schwarmstedts Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs zu Beginn der Logo-Präsentation. Als weitere Teilnehmer aus den betroffenen (Samt-)Gemeinden hatten sich eingefunden: Carsten Niemann (Ahlden), Alexander von Seggern (Dörverden), Thomas Herbst (Hambühren), Wolfgang Rodewald (Kirchlinteln), Cort-Brün Voige (Rethem Aller), Dirk Oelmann (Winsen Aller) und Allgemeiner Vertreter Frank Meinecke (Wietze). Carsten Niemann lieferte eine Beschreibung des farbenfrohen Logos: Die Farbe Grün symbolisiert die Marschlandschaft, Blau stellt den Himmel dar und Gelb sei stellvertretend für Energie und Sonne. „Die ziegelfarbene Schnittmenge könne für die Ortschaften stehen oder auch als Hotspot für Veranstaltungen“, führte der Samtgemeindebürgermeister von Ahlden aus. Das moderne Logo müsse vor allem Touristen ansprechen, machte er deutlich. Mit dem farbigen, abstrakten Logo sei eine zukunftsweisende Lösung gefunden worden, die von allen Bürgermeistern einstimmig beschlossen wurde. Auf ein wesentliches Merkmal des neuen Markenzeichens wies Cort-Brün Voige hin: „Die Welle in der Mitte steht für die Aller, den Fluss, der alle acht Kommunen miteinander verbindet.“ Das neue Logo wecke Interesse und stehe für Freundlichkeit, befand Johanna Michelmann als Leiterin der Tourismusregion. Dirk Oelmann hofft auf viele Gespräche mit den Bürgern. „Wofür steht Aller-Leine-Tal eigentlich? Über die Farben kann man das wesentlich einfacher kommunizieren“, erklärte er. Cort-Brün Voige stellte fest, dass sich die Region mit dem neuen, zeitgemäßen Logo besser präsentieren könne, auch bei neuen, jüngeren Zielgruppen. Kritikern aus seiner Gemeinde Kirchlinteln hatte Wolfgang Rodewald erklärt, dass es sich aus seiner Sicht um eine Weiterentwicklung des bisherigen Logos mit der Aller und seinen Farbgebungen handele. Er gab ihnen folgenden Rat: „Wenn ihr kreativ guckt, könnt ihr euch dort wiederfinden.“