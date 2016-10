„Pfaffenzoff“ – Martin Luther mal anders

Konzert zum Reformationstag in Gilten

Gilten. Die Band „Pfaffenzoff“ gastiert am Reformationstag, 31. Oktober, um 19 Uhr in der Kirche in Gilten. Sie präsentieren das Programm „Martin Luther mal anders“.Die fünf Musiker mischen alte Jazz- und Bluessongs und neue Texte über die Reformationszeit. Durch die mitreißende und informative Moderation des Bandgründers Jörg Heiner Möller erleben die Zuhörer ein Konzert von „Pfaffenzoff“ so, als hätten sie die Reformation selbst mitgemacht. Der Eintritt ist frei.