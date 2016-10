100. Einsatz für Feuerwehr Schwarmstedt

Schwarmstedt. Am Sonntag wurde die Feuerwehr Schwarmstedt zum 100. Einsatz in diesem Jahr alarmiert. Es ging zur Unterstützung der Feuerwehr Essel auf die Rastanlage Allertal Ost. An einem PKW kam es zu einem Entstehungsbrand im Motorraum. Das Feuer wurde mit einem Hockdrucklöscher der Feuerwehr Essel abgelöscht. Danach wurden noch die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufgenommen.Vor Ort waren jeweils zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Essel und Schwarmstedt.