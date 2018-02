Prävention in siebten Klassen der KGS

Zum fünften Mal setzt Wilhelm-Röpke-Schule Modell der BZgA ein

Schwarmstedt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) entwickelt Konzepte zu den verschiedenen gesundheitlichen Gefährdungen. Es gibt es Broschüren, Anschauungsmaterialien, Forschungsprojekte und vieles mehr zu Themen wie Drogenkonsum, gesunder Ernährung, Schutzimpfungen und auch zu Alkohol- und Tabakkonsum. Aus diesem vielfältigen Angebot ist das Programm „KlarSicht“ der BZgA an der Schwarmstedter Wilhelm-Röpke-Schule seit fünf Jahren verbindlicher Präventionsbaustein für die siebten Klassen.Alle Jugendlichen dieses Jahrgangs werden somit mit den Themen Alkoholkonsum, Rauchen, Drogen und Mediennutzung konfrontiert. Parallel zu den Winterspielen haben die Projektleiterin Gabriele Wolters (langjährige Schulsozialpädagogin an der KGS), ihr Kollege Christian Biringer und Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr Pia Buchwald gemeinsam mit der Didaktischen Leiterin der Schule, Hanna Knoop, alles vorbereitet, so dass die Lehrer Steffen Dannenberg, Uta Feddersen, Dörthe Frech, Simona Jeske, Jenny Kempke, Kevin Krämer, Telse Kröncke, Liane Nieber, Ann-Kathrin Reinke, Kathrin Remmers, Karla Schulz, Anja Vöttiner und Janine Wittenburg sich wechselweise nach vorgefertigten Bausteinen um die Jugendlichen kümmern konnten.In kleinen Gruppen durchliefen die Klassen fünf verschiedene Stationen, in denen es insbesondere um Tabak- und Alkoholkonsum geht. Bei Rollenspielen, Quiz und Diskussionen konnten sich die Teilnehmenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen einbringen. Unter anderem wurde beim Laufen auf einer im Schulflur aufgeklebten Linie mit einer sogenannten „Rauschbrille“ ein Alkoholkonsum von 1,5 Promille simuliert. Die Jugendlichen merkten so auf anschauliche Weise, dass selbst das gerade Gehen im Flur extrem schwer fällt. Abgerundet wurden die Erlebnisse während dieser sicher nachdenklich machenden beiden Schulstunden durch leckere alkoholfreie Cocktails, die Schüler des elften Jahrgangs in der Schulküche gezaubert hatten. Weitere Infos auch unterwww.klarsicht.bzga.de.