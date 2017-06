Grundschule Schwarmstedt besucht Schulmuseum

Schwarmstedt. Schule wie vor 100 Jahren – davon konnten sich die drei vierten Klassen der Grundschule Schwarmstedt kürzlich einen anschaulichen Eindruck machen. Jede Klasse ging an unterschiedlichen Vormittagen zu Fuß nach Bothmer. Hier wurden sie in der Alten Dorfschule von Heidrun Bartling beziehungsweise Gisela Koch in das Schulleben von früher eingeführt. Die Kinder bekamen Namen wie zu alten Zeiten und lernten den Ablauf und die Regeln von damals kennen. Höhepunkte waren das Schreiben der deutschen Schrift auf Schiefertafeln und das Tragen von Schulkleidung, wie es sie früher gab. Von diesem Vormittag waren die Kinder rundweg begeistert.