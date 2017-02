Sieben Kitas aus der Samtgemeinde dabei

„Ringen und Raufen als gewaltpräventives Angebot“

Schwarmstedt. „Ringen und Raufen als gewaltpräventives Angebot in der KiTa“. So heißt das neue Projekt, welches zukünftig sieben Kitas in der Samtgemeinde Schwarmstedt mit den Kindern umsetzen wollen.Als sich die Kitas dieses Jahr im Rahmen von PaC (Prävention als Chance) den Baustein „Soziales Lernen“ als Schwerpunkt gesetzt haben, war für die Erzieherinnen klar, sie wollen den Kindern ein aktives Gewaltpräventionsprojekt in den Kitas bieten. 22 Erzieherinnen aus sieben verschieden Kindertagesstätten der Samtgemeinde Schwarmstedt trafen sich deshalb zu einer Fortbildung zu dieser Thematik. Durchgeführt von Frau Caterina Schäfer einer Referentin der deutschen Akademie für Psychomotorik und finanziell unterstützt von dem Präventionsrat Schwarmstedt wurde diese zu einer sehr aktiven Veranstaltung für alle Teilnehmer.Diverse Vertrauensübungen sowie Spiele zum Thema Ringeln und Raufen wurden ausprobiert, theoretisches Wissen erlangt und auch die Elternarbeit war ein Schwerpunkt dieser Fortbildung.Aber was hat Ringen und Raufen mit Gewaltprävention zu tun? Kinder lieben es zu toben und beim spielerischen Rangeln ihre Kräfte zu spüren. Bei diesem oftmals engen Körperkontakt, wenn Kinder sich rangeln, schieben, ziehen, raufen und kämpfen entstehen Situationen, in denen Jungen und Mädchen gemeinsame Grenzerfahrungen machen und Vertrauen in sich selbst und in Andere aufbauen können. Das Urbedürfnis nach Nähe, Halten und Gehaltenwerden wird ebenso erfahrbar gemacht, wie das soziale Miteinander in der Gruppe. Natürlich gelten folgende Regeln: alle dürfen, keiner muss; alles ist erlaubt, was beim „Rangeln und Raufen“ nicht weh tut; wenn dir etwas weh tut, sagst du laut „Stopp“. Die Kinder lernen diese Regeln einzuhalten und respektvoll miteinander umzugehen. Durch Power- und Vertrauensspiele werden soziale Kompetenzen aufgebaut und Sensibilität und das Verantwortungsgefühl mit dem Partner eingeübt. Zusätzlich zu dem Projekt in den Kitas, wird ein Eltern-Kind-Erlebnisnachmittag zu dem Thema:„Gemeinsam Kräfte messen“ stattfinden.Alle Eltern der Kitas in der Samtgemeinde Schwarmstedt sind herzlich eingeladen mit ihren Kindern, am Sonnabend, 6. Mai, in die Turnhalle Buchholz zu kommen und einen schönen Nachmittag mit ihren Kindern zu verbringen. Einen Aushang mit Teilnehmerliste in den Kitas wird es rechtzeitig geben. Um Anmeldung wird gebeten.