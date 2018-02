SPD-Grüne-Gruppe beantragt Sanierung des Schwarmstedter Rathauses

Die SPD-Grünen-Gruppe möchte deshalb Planungskosten in Höhe von 300.000 Euro in den Haushalt 2018 einstellen. Zugleich soll ein Regionalentwicklungsunternehmen in moderierten Workshops die Bürger an einem Entwicklungskonzept von Rathaus und Garten beteiligen.„Mit der freigewordenen Wohnung im Rathaus und dem dazugehörendem Garten ist für die Samtgemeinde und den Ort Schwarmstedt die Chance eröffnet worden, die Ortsmitte von Schwarmstedt und insbesondere das Rathaus neu zu konzipieren“, erläutert Hildebrandt. „Büros und Arbeitsplätze für die Mitarbeitenden können zeitgemäß hergerichtet werden, und mit dem dazu erworbenen Garten bietet sich die einmalige Chance, auch diesen zentralen Bereich, eventuell in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde neu zu gestalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“Die SPD-Grünen-Gruppe setzt auf eine breite Beteiligung aller Bürger der Samtgemeinde Schwarmstedt und ruft bereits jetzt zu einer Ideensammlung und Konzeptionierung der Maßnahme auf. Der entsprechende Antrag wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Bürgerdienste und Feuerwehr beraten.