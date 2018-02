Spende für die Feuerwehr

Azubis bedanken sich für Unterstützung

Lindwedel (awi).Weil sie die Auszubildenden des NP-Marktes bei ihrer Aktion so tatkräftig mit der Bereitstellung von Bierzeltgarnituren und mehr unterstützt hat, haben sich die NP-Azubis bei der Feuerwehr Lindwedel mit einer kleinen Spende bedankt. Drei Tage lang hatten sie wie berichtet Kartoffelsuppe und Waffeln an die Kunden verkauft beziehungsweise gegen eine Spende abgegeben und Obstspieße verteilt. Der Haupterlös war wie berichtet an den Kindergarten Lindwedel gegangen. Doch legten die Azubis Wert darauf, dass auch die Feuerwehr berücksichtigt wurde und überreichten 150 Euro. Denn schließlich wollen sie sich ja auch bei der nächsten Gelegenheit der Unterstützung der Feuerwehr sicher sein.