Spendenübergabe nach Benefizkonzert

Unterstützung für Sozialverband Lindwedel-Hope

Lindwedel. Kürzlich fand das diesjährige Benefiz-Neujahrskonzert der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Laurentius statt. Im Gemeindezentrum in Lindwedel erlebten die Zuhörer einen Abend mit einem abwechslungsreichen Programm.Wie immer wurde in der Pause für Gruppen und Kreise gesammelt, die sich in Lindwedel, Hope und Adolfsglück engagieren. Dieses Mal für den Sozialverband Lindwedel-Hope. Am Ende des Abends konnte sich dessen Vorsitzende Margrit Hölscher über 444,25 Euro freuen.