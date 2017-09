Sportprojektwoche kam gut an

Kinderfußballtag in der Schule an der Alten Leine

Schwarmstedt. Einen ganz besonderen Sporttag gab es in der diesjährigen Sportprojektwoche in der Schule an der Alten Leine. Nachdem die Schüler schon in den ersten beiden Tagen der Projektwoche mit Kanufahren und Capoeira besondere Sportarten kennengelernt hatten, kam am dritten Tag ein echter Fußballtrainer. Sofort begeisterte er die Schüler und stachelte sie zu Höchstleistungen an. Mit dem international renommierten Trainer führten sie verschiedene Koordinations- und Technikübungen durch und er zeigte ihnen wie wichtig Teamgeist und Fairness im Fußball sind. In kleinen Spielformen konnten die Schüler ihre fußballerischen Fähigkeiten erweitern, die sie begeistert in einem Abschlussturnier umsetzten.Am Ende des Tages waren die Schüler erschöpft, aber auch glücklich und zufrieden. Alle Teilnehmer erhielten noch ein T-Shirt und ein Käppi, die der Trainer geduldig mit seinem Autogramm signierte. Ermöglicht wurde der Kinderfußballtag durch viele ortsansässige Sponsoren und der Organisation der Firme Future Sport.