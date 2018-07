Straßenfest An der Kaisereiche

Attraktive Fahrgeschäfte für Kinder, ein bunter Budenmix und viel Musik

Schwarmstedt (st). „Seit 2007 organisiere ich das Straßenfest gemeinsam mit Thorsten Pepe und Axel Semmler“, konnte Klaus Kramer stolz berichten, denn auch dieses Jahr war das Angebot am vergangenen Wochenende beim Straßenfest in Schwarmstedt wieder bunt und abwechslungsreich. Zahlreiche kulinarische und Unterhaltungs-Stände sowie ein Musikprogramm auf der großen Bühne erwarteten die Besucher im Bereich An der Kaisereiche. Peter Widel war mit seinen Getränke- und Verpflegungs-Ständen dabei, Müsken Weine aus Bissendorf-Wietze hatte edle Tropfen im Ausschank. Für Kinder waren unter anderem Bungee-Jumping, Kinderkarussells, Autoscooter und der „Scheibenwischer“, ein attraktives Fahrgeschäft, im Unterhaltungsangebot. Am Stand der Johanniter-Jugend, Ortsverband Aller-Leine, durfte am Glücksrad gedreht werden. „Bei uns können Buttons selbst gestaltet werden“, berichtete Niclas Jaruschewski, stellvertretender Ortsjugendleiter der Johanniter, die auch Kinderschminken gegen eine kleine Spende anboten. Am Stand von Kuhlmann´s Hof aus Bissendorf verkaufte Adriana Leonhard leckeres Vollmilch-Eis. Anni Riehl aus Bissendorf-Wietze gehörte zu den Kunden, die sich bei den sommerlichen Temperaturen über die willkommene Erfrischung freute. „Ich arbeite hier am Weinausschank von Müsken Weine“, verriet sie. Am Freitag eröffnete die Band Rock-Saloon um 18 Uhr den musikalischen Reigen beim Straßenfest in Schwarmstedt. Ab 22 Uhr brachte das Rollercoaster DJ Team mit Klaus Kramer, Elias und Ingo sein Publikum weiter auf Touren – tolle Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Am Sonnabend war es erneut Rock-Saloon vorbehalten, als Erste die Bühne zu rocken. Ab 21 Uhr kam die „mit18band“ zum Zuge, die 1. Westernhagen Coverband. Um Mitternacht übernahmen Ingo und Klaus vom Rollercoaster DJ Team wieder die Bühne. Das Schwarmstedter Tanzstudio K12 begeisterte am Sonntag jeweils vor und nach dem Auftritt von Volker Rosin, dem unumstrittenen „König der Kinderdisco“, der seit über 35 Jahren als Kinderliedermacher und Musiker auf der Bühne steht.