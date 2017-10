Sturmtief Xavier hinterlässt seine Spuren

Am Freitag gegen halb sechs wurde die Feuerwehr Schwarmstedt erneut zu zwei Einsatzstellen gerufen. Auf dem Verbindungsweg zwischen Grindau und Hope hatte ein größerer Baum einen Zweiten beim umstürzen mitgenommen. Beide versperrten nun die Fahrbahn. Während der Arbeiten musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden, dennoch wollte der Fahrer eines geländegängigen Fahrzeugs sein Können zeigen. Er umfuhr kurzerhand die Absperrung und kam über den Seitenbereich in das Einsatzgebiet. Das Fahrzeug wurde gestoppt. Kurz danach wurde ein Baum in Höhe Hoper Bahnhof gemeldet, der dort auf dem Gleisbett lag. Nach der Freigabe durch die Bahn, konnte dieser Baum entfernt werden.